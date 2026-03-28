Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Рады, что у нас есть этот шанс». Акопова — о переходе под флаг Армении и итогах сезона

Комментарии

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, ныне выступающая за Армению в паре с Никитой Рахманиным, заявила, что рада получившемуся переходу под другой флаг, а также подвела итоги прошедшего сезона.

На чемпионате мира — 2026 фигуристы заняли восьмое место.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Спортивные пары. Произвольная программа
26 марта 2026, четверг. 20:15 МСК
Окончено

«Мы рады, что у нас наконец получилось перейти за другую страну. Безумно благодарны Российской Федерации. Сейчас выступаем за Армению, и рады, что у нас есть этот шанс. Первый международный сезон был очень интересным, моментами — реально незабываемым.

Честно, это, наверное, впервые за столько лет нашего катания вместе, что мы срываем именно эту поддержку. Мы делали её и в —30°C в Москве на шоу, и в каких только костюмах не делали. Это единственное, за что мы вообще не переживаем в программе. Но перекатили траекторию въезда, чуть-чуть не попали в темп, у меня не получилось докатить дугу. Я пыталась всячески помочь Никите, но, к сожалению, не получилось. Будем учиться на ошибках. Никита извинялся? Нет, это была ошибка обоих. Мы просто доехали, доползли и показали наш максимум на данный момент.

Идеи на следующий сезон? Вообще нет. Мы думали только о визах, о прыжках и обо всём, о чём только можно, но не о следующем сезоне. Но он точно будет, просто пока не задумывались. Сейчас идём отдыхать в «Макдоналдс», — приводит слова Акоповой «Советский спорт».

Материалы по теме
Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
Экс-россиянин с партнёршей — с золотом ЧМ за Германию! Галлямов уже поздравил друга
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android