«Рады, что у нас есть этот шанс». Акопова — о переходе под флаг Армении и итогах сезона

Бывшая российская фигуристка Карина Акопова, ныне выступающая за Армению в паре с Никитой Рахманиным, заявила, что рада получившемуся переходу под другой флаг, а также подвела итоги прошедшего сезона.

На чемпионате мира — 2026 фигуристы заняли восьмое место.

«Мы рады, что у нас наконец получилось перейти за другую страну. Безумно благодарны Российской Федерации. Сейчас выступаем за Армению, и рады, что у нас есть этот шанс. Первый международный сезон был очень интересным, моментами — реально незабываемым.

Честно, это, наверное, впервые за столько лет нашего катания вместе, что мы срываем именно эту поддержку. Мы делали её и в —30°C в Москве на шоу, и в каких только костюмах не делали. Это единственное, за что мы вообще не переживаем в программе. Но перекатили траекторию въезда, чуть-чуть не попали в темп, у меня не получилось докатить дугу. Я пыталась всячески помочь Никите, но, к сожалению, не получилось. Будем учиться на ошибках. Никита извинялся? Нет, это была ошибка обоих. Мы просто доехали, доползли и показали наш максимум на данный момент.

Идеи на следующий сезон? Вообще нет. Мы думали только о визах, о прыжках и обо всём, о чём только можно, но не о следующем сезоне. Но он точно будет, просто пока не задумывались. Сейчас идём отдыхать в «Макдоналдс», — приводит слова Акоповой «Советский спорт».