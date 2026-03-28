ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
«Хочу забыть, что такое фигурное катание месяца на два». Эгадзе — об итогах ЧМ и сезона

«Хочу забыть, что такое фигурное катание месяца на два». Эгадзе — об итогах ЧМ и сезона
Чемпион Европы, ученик Этери Тутберидзе грузинский фигурист Ника Эгадзе высказался о своём результате на чемпионате мира — 2026 в Праге, где занял 11-е место, а также подвёл итоги сезона.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

– Очень рад, что сезон закончился наконец-то. Я очень хочу забыть, что такое фигурное катание месяца на два, вообще не хочу даже вспоминать. Очень рад, что наконец-то пришло время отдыхать. Я улетаю в среду, меня до среды никто не найдёт – потеряюсь где-нибудь в Чехии, в центре (смеётся).

– Сегодня нервничал или было абсолютно всё равно, главное – доехать?
– Перед стартом, часа за два, вообще не нервничал. До сих пор не осознал, что это были соревнования. Вышел на старт, на шестиминуке был очень заряженным, всё было идеально, чувствовал себя очень хорошо. Вышел на саму произвольную программу – тоже, в целом, хорошо. Не могу сказать, что прокат был провальным, он был в целом нормальным. Я хочу похвалить себя за то, что боролся, даже те же самые маленькие каскады с тройными, которые на самом деле очень важны, стоят 25 баллов. Очень рад, что сделал их. Я подумал, как сделать так, чтобы это было правильно и легче. Если бы сделал, например, флип-дупель-дупель первым прыжком, не факт, что сделал бы лутц-тулуп. Поэтому я тактически подошёл к этому, — сказал Эгадзе в интервью Okko Sport.

