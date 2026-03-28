Илья Малинин рассказал, как отдыхает после соревнований

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин после произвольной программы на ЧМ-2026 в Праге (Чехия) рассказал, как он отдыхает после соревнований.

«Делаю много вещей, чтобы расслабиться — слушаю музыку, смотрю видео на YouTube, играю в видеоигры, сплю весь день. Но я также думаю, что участие в шоу — ещё один способ расслабиться для меня, потому что это даёт мне другой настрой, отличный от соревнований. Это больше о развлечении аудитории, общении с другими фигуристами, приятной дружеской атмосфере без такого высокого давления. Это моё расслабление», — приводит слова Малинина Golden Skate.