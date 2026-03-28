«Очень горд тем, что сделал сегодня». Александр Селевко — о попадании в топ-6 на ЧМ-2026

Серебряный призёр чемпионата Европы — 2024 эстонский фигурист Александр Селевко, занявший на чемпионате мира — 2026 шестое место, прокомментировал свой результат и рассказал о планах на ближайшее будущее.

– Сезон закончился, и ты в топ-6 чемпионата мира. Каковы ощущения?

– Я невероятно счастлив. Естественно, не всё получилось в программе, но на сегодняшний день, мне кажется, это было достаточно. Очень горд тем, что сделал сегодня.

– Это означает две квоты для Эстонии на следующем чемпионате мира. Насколько для тебя это важно?

– На самом деле немного грустно, что это случилось после олимпийского сезона, к сожалению, но мне кажется, это очень большой шаг для нашей страны.

– Ты сейчас был в финальной разминке. Каково это было?

– Это было сложно. На шестиминутке представляют каждого участника: олимпийский медалист, следующий олимпийский медалист – и я! (смеётся). Это было очень нервно. Но я очень, повторюсь, горд, что смог показать такой результат, потому что давление было достаточно серьёзное.

– Какие теперь планы, что дальше? Отпуск?

– Хочу очень хорошо отдохнуть и тогда буду потихоньку возвращаться, потому что хочется показать больше интересных программ, более сложные элементы, более надёжный лутц, чтобы у нас наладились отношения с ним – столько лет его прыгаю…

– Два квада в короткой?

– Да, это цель. Это была цель на этот сезон, но по ходу сезона решили, что лучше выступать надёжнее.

– Миша здесь (Михаил Селевко, второй номер эстонской сборной по фигурному катанию. — Прим. «Чемпионата»)?

– Миша, мама и папа здесь. Они приехали на произвольную. Тоже очень рад, что смог достойно выступить (смеётся), потому что они приехали ради меня, папа ехал на автобусе 28 часов. Не зря, не зря, – сказал Селевко в интервью Okko Sport.