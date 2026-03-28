«Первая медаль была самой тяжёлой». Илья Малинин — после победы на ЧМ-2026

Олимпиский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин оценил свою третью победу на чемпионате мира — 2026 и поделился планами на межсезонье.

– Какая медаль далась тебе тяжелее всего?

– Честно говоря, наверное, самая первая. Да, первая медаль была самой тяжёлой, потому что все мои ожидания, которые были, хотел реализовать на первом чемпионате мира. Сегодня я чувствовал просто облегчение после олимпийского сезона. Соревнования наконец-то закончились, и я воодушевлён, [хочу] немного отдохнуть и ворваться в новый сезон с полными силами.

— По шкале от 1 до 10 – насколько ты устал?

— На 10. Очень крепкая десяточка. Я очень хочу сейчас отдохнуть, восстановиться и войти в новый сезон.

— Ты упоминал несколько ледовых проектов, но планируешь ли ты отдохнуть ото льда хотя бы несколько недель?

— Я бы так не сказал. Думаю, ближайшие два месяца буду просто гастролировать. Может быть, найду какие-нибудь проекты. У меня очень много планов, воодушевлён сделать что-нибудь новое, особенно для фигурного катания в целом. Я очень надеюсь на это, — сказал Малинин в интервью Okko Sport.