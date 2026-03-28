Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
ISU Чемпионат мира. Танцы на льду. Произвольный танец
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

«Первая медаль была самой тяжёлой». Илья Малинин — после победы на ЧМ-2026

Комментарии

Олимпиский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин оценил свою третью победу на чемпионате мира — 2026 и поделился планами на межсезонье.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

– Какая медаль далась тебе тяжелее всего?
– Честно говоря, наверное, самая первая. Да, первая медаль была самой тяжёлой, потому что все мои ожидания, которые были, хотел реализовать на первом чемпионате мира. Сегодня я чувствовал просто облегчение после олимпийского сезона. Соревнования наконец-то закончились, и я воодушевлён, [хочу] немного отдохнуть и ворваться в новый сезон с полными силами.

— По шкале от 1 до 10 – насколько ты устал?
— На 10. Очень крепкая десяточка. Я очень хочу сейчас отдохнуть, восстановиться и войти в новый сезон.

— Ты упоминал несколько ледовых проектов, но планируешь ли ты отдохнуть ото льда хотя бы несколько недель?
— Я бы так не сказал. Думаю, ближайшие два месяца буду просто гастролировать. Может быть, найду какие-нибудь проекты. У меня очень много планов, воодушевлён сделать что-нибудь новое, особенно для фигурного катания в целом. Я очень надеюсь на это, — сказал Малинин в интервью Okko Sport.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android