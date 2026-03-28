Тарасова: Малинин будет доминировать следующие четыре года. Есть Илья и все остальные
Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийского чемпиона в командном турнире американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).
Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54
«Малинин — это исключительного таланта спортсмен. Вот так собраться после того, что он пережил, вот так исполнить две программы — это феноменально. Малинин будет доминировать следующие четыре года в мужском катании. Есть Илья и все остальные», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».
Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом мира. На соревнованиях в Праге он получил от судей за две программы 329,40 балла.
