Тарасова: Малинин будет доминировать следующие четыре года. Есть Илья и все остальные

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала победу олимпийского чемпиона в командном турнире американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия).

«Малинин — это исключительного таланта спортсмен. Вот так собраться после того, что он пережил, вот так исполнить две программы — это феноменально. Малинин будет доминировать следующие четыре года в мужском катании. Есть Илья и все остальные», — приводит слова Тарасовой «Советский спорт».

Илья Малинин стал трёхкратным чемпионом мира. На соревнованиях в Праге он получил от судей за две программы 329,40 балла.