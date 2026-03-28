Вайцеховская высказалась о победе Сакамото в отсутствие россиянок и Алисы Лью

Олимпийская чемпионка (1976) по прыжкам в воду, а ныне спортивный журналист Елена Вайцеховская высказалась о победе японки Каори Сакамото на чемпионате мира — 2026 в отсутствие российских фигуристок и олимпийской чемпионки Алисы Лью.

«Мне кажется, рассуждения о неполноценности чьих-то побед в связи с тем, что на том или ином чемпионате не было русских соперников — это не более чем попытка выдать желаемое за действительное. Для любого спортсмена гораздо большее значение имеет не то, с кем именно он соревновался, а как выступил он сам. Было за что себя упрекнуть, или нет.

С этой точки зрения победа Каори Сакамото абсолютна. Не ей надо думать, что могло бы быть, если бы, а тем, кто не имел возможности поехать на ЧМ — о том, сумели бы они выдержать конкуренцию с человеком, способным так кататься.

Большая иллюзия, кстати, что в отсутствие Алисы Лью Сакамото было психологически проще. Не бывает просто, когда знаешь, что это твой самый последний старт. Самая последняя возможность откатать программы так, как никогда в жизни. И никакого права на ошибку при этом, поскольку тоже знаешь: возможности что-то исправить у тебя уже не будет», — написала Вайцеховская у себя в телеграм-канале.