Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон выиграли первый совместный чемпионат мира

Олимпийские чемпионы французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон стали победителями чемпионата мира – 2026. За два танца они получили от судей 230,81 балла. Этот старт стал первым совместным чемпионатом мира для спортсменов после образования их дуэта в 2025 году.

Второе место заняли представители Канады Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с 211,52 балла. Тройку призёров замкнули дебютанты чемпионата мира из США Эмилеа Зингас и Вадим Колесник, набравшие 209,20.

Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026. Танцы на льду. Итоговые результаты

1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 230,81.

2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 211,52.

3. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 209,20.

4. Лайла Фир/Льюис Гибсон (Великобритания) — 208,98.

5. Оливия Смарт/Тим Дик (Испания) — 206,37.

6. Евгения Лопарёва/Жоффре Бриссо (Франия) — 203,77.