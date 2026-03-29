Для Гийома Сизерона победа на чемпионате мира — 2026 стала шестой в карьере

Для двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию француза Гийома Сизерона победа на чемпионате мира — 2026 стала шестой в карьере, а также первой с нынешней партнёршей Лоранс Фурнье Бодри.

Все пять предыдущих титулов победителя мирового первенства спортсмен выиграл с Габриэлой Пападакис.

В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться. Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году. В сезоне-2025/2026 они выступили на семи турнирах, шесть из которых выиграли. Также с нынешней партнёршей Сизерон выиграл второе в карьере золото Олимпийских игр.