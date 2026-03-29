Юма Кагияма выиграл одинаковое количество серебряных медалей ОИ и чемпионатов мира

Японский фигурист Юма Кагияма сравнял количество выигранных в карьере серебряных медалей на Олимпийских играх и чемпионатах мира — на обоих соревнованиях спортсмен выиграл по четыре награды такого достоинства.

На Олимпийских играх в Пекине (2022) Кагияма стал вторым в личном зачёте, а также получил серебро командного турнира после перераспределения медалей. На минувшей Олимпиаде-2026 фигурист из Японии также получил по одной серебряной медали в командном и личном турнирах.

Второе место на чемпионатах мира Кагияма занимал в 2021, 2022, 2024 и 2026 годах.

Также в минувшем сезоне японец выиграл серебро финала Гран-при.