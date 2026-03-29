Итоговые результаты чемпионата мира по фигурному катанию — 2026

28 марта завершился последний соревновательный день чемпионата мира по фигурному катанию — 2026, который прошёл в Праге. По его итогам были разыграны медали в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами мирового первенства по фигурному катанию.
Фигурное катание. Чемпионат мира — 2026, Прага. Итоговые результаты
Женское одиночное катание:
1. Каори Сакамото (Япония) — 238,28.
2. Монэ Тиба (Япония) — 228,47.
3. Нина Пинзаррон (Бельгия) — 215,20.
Мужское одиночное катание:
1. Илья Малинин (США) — 329,40.
2. Юма Кагияма (Япония) — 306,67.
3. Сюн Сато (Япония) — 288,54.
Спортивные пары:
1. Минерва Фабьенне Хазе/Никита Володин (Германия) — 228,33.
2. Анастасия Метёлкина/Лука Берулава (Грузия) — 218,41.
3. Лия Перейра/Треннт Мишо (Канада) — 216,09.
Танцы на льду:
1. Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция) — 230,81.
2. Пайпер Гиллес/Поль Пуарье (Канада) — 211,52.
3. Эмилеа Зингас/Вадим Колесник (США) — 209,20.