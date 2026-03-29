Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты танцевальных дуэтов на ЧМ

Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты танцевальных дуэтов на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия), сообщает пресс-служба организации. Золотые медали в соревновании дуэтов завоевали французы Гийом Сизерон/Лоранс Фурнье с результатом 230,81 балла, однако британский дуэт Лайла Фир/Льюис Гибсон занял четвёртое место, уступив бронзовым призёрам из США Эмилеа Зингас/Вадиму Колеснику лишь 0,22 балла.

«После завершения соревнований в танцах на льду были сняты баллы, в результате чего Лайла и Льюис опустились на четвёртое место. Мы считаем, что это снятие баллов было применено неправильно и не отражает реального уровня выступления, показанного на льду.

Федерация фигурного катания Великобритании выступает за справедливость, ясность и прозрачность в спорте. В данном случае мы не считаем, что эти принципы были соблюдены. Все спортсмены заслуживают судейства, основанного на последовательности, честности и прозрачности на самом высоком уровне соревнований.

Мы официально оспариваем это решение и намерены поднять этот вопрос перед Международным союзом конькобежцев. Мы также призываем к проведению полного и независимого пересмотра судейского процесса, чтобы обеспечить ответственность и справедливость для всех спортсменов.

Лайла и Льюис пользуются нашей полной и неизменной поддержкой. Их достижения — как на этой неделе, так и на протяжении всей карьеры — остаются выдающимися, и они продолжают быть образцами для подражания в спорте как в Великобритании, так и во всём мире», – говорится в сообщении пресс-службы федерации фигурного катания Великобритании.