Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты танцевальных дуэтов на ЧМ

Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты танцевальных дуэтов на ЧМ
Федерация фигурного катания Великобритании оспорит результаты танцевальных дуэтов на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия), сообщает пресс-служба организации. Золотые медали в соревновании дуэтов завоевали французы Гийом Сизерон/Лоранс Фурнье с результатом 230,81 балла, однако британский дуэт Лайла Фир/Льюис Гибсон занял четвёртое место, уступив бронзовым призёрам из США Эмилеа Зингас/Вадиму Колеснику лишь 0,22 балла.

«После завершения соревнований в танцах на льду были сняты баллы, в результате чего Лайла и Льюис опустились на четвёртое место. Мы считаем, что это снятие баллов было применено неправильно и не отражает реального уровня выступления, показанного на льду.

Федерация фигурного катания Великобритании выступает за справедливость, ясность и прозрачность в спорте. В данном случае мы не считаем, что эти принципы были соблюдены. Все спортсмены заслуживают судейства, основанного на последовательности, честности и прозрачности на самом высоком уровне соревнований.

Мы официально оспариваем это решение и намерены поднять этот вопрос перед Международным союзом конькобежцев. Мы также призываем к проведению полного и независимого пересмотра судейского процесса, чтобы обеспечить ответственность и справедливость для всех спортсменов.

Лайла и Льюис пользуются нашей полной и неизменной поддержкой. Их достижения — как на этой неделе, так и на протяжении всей карьеры — остаются выдающимися, и они продолжают быть образцами для подражания в спорте как в Великобритании, так и во всём мире», – говорится в сообщении пресс-службы федерации фигурного катания Великобритании.

Без интриги: Малинин выиграл третье золото ЧМ, Фурнье-Бодри и Сизерон — первое совместное
