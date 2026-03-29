Сизерон сравнялся с Пахомовой и Горшковым по количеству золотых медалей на ЧМ

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию французский фигурист Гийом Сизерон в шестой раз в карьере стал чемпионом мира, сравнявшись по этому показателю с советскими фигуристами Людмилой Пахомовой и Александром Горшковым. Ранее Сизерон в паре с Лоранс Фурнье Бодри завоевал золотую медаль на чемпионате мира – 2026 в Праге (Чехия), набрав в сумме двух программ 230,81 балла.

Сизерон становился чемпионом мира в 2015, 2016, 2018, 2019, 2022 годах, выступая в паре с Габриэлой Пападакис. В декабре 2024 года Пападакис и Сизерон объявляли о завершении карьеры, однако позднее Сизерон принял решение продолжить соревноваться. Сизерон и Фурнье Бодри встали в пару в 2025 году.

В сезоне-2025/2026 дуэт Сизерон/Фурнье выступил на семи турнирах, шесть из которых выиграл. Также они завоевали золото Олимпийских игр – 2026 в Италии.