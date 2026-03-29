Ирина Роднина: российским фигуристкам есть чему поучиться у Алисы Лью

Трёхкратная олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира в парном катании, ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина высказалась о победах иностранных фигуристок на крупных международных соревнованиях во время отсутствия россиянок.

«Чемпионат мира после Олимпийских игр всегда смахивает на утешительный турнир. Олимпийские чемпионы его пропускают, а золото забирают те, кто не смог на Олимпиаде. Победы Сакамото и Лью без россиян теряют ценность? Они же не виноваты в том, что нет наших спортсменов. Рассуждать в таком ключе нет никакого смысла. К тому же российским фигуристкам есть чему поучиться у той же Алисы Лью», – приводит слова Родниной «Советский спорт».