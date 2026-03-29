Синицина и Кацалапов впервые вышли на лёд после травмы фигуристки

Серебряные призёры Олимпиады-2022, чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов вышли на лёд впервые после травмы фигуристки.

«Это спорт, всё бывает, зато меня носят на руках. И, конечно же, это огромное счастье стоять здесь вместе со всеми вами. Спасибо вам огромное за поддержку», – сказала Синицина во время шоу Татьяны Навки.

Несколькими днями ранее, во время выступления на шоу Татьяны Навки, партнёр фигуристки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Виктории, в результате чего она получила глубокую рану ноги. Кацалапов унёс Викторию со льда на руках, и её увезли в больницу на скорой. Позже Синицина рассказала, что у неё была повреждена вена и ей наложили четыре шва на рану.