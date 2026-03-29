«Илья как бы сам себя реабилитировал». Чайковская — о выступлении Малинина на ЧМ-2026

«Илья как бы сам себя реабилитировал». Чайковская — о выступлении Малинина на ЧМ-2026
Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская оценила выступление американского фигуриста Ильи Малинина на чемпионате мира — 2026, где спортсмен в третий раз выиграл титул, а также высказалась о результатах других участников.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

— Как вам Илья Малинин?
— Я очень довольна Малининым… Илья как бы сам себя реабилитировал, он не показал роскошного максимума, но всё равно показал, кто в доме хозяин, и слава богу, я очень за него рада. Потому что он после Олимпиады так и мог остаться в трансе. Нет, замечательная короткая и произвольная программы. Чуть-чуть был напряжён, контролировал себя больше, чем обычно. Он всегда внутри где-то шутит, есть общение с публикой, а тут всё было так размеренно. Ну и слава богу, он произвёл впечатление, всё доказал. Дело даже не в прыжках, а в том, что его программа показатель того, что на сегодняшний день он главный в мужском одиночном катании.

Конечно, японец Кагияма, который на втором месте, сегодня творил чудеса. Вот это то удивительное сочетание фигурного катания, пластики, мягкости, огромной скорости и совершенно как бы незаметно исполненных всех четверных прыжков, они не мешали, не было видно безумной подготовки, выезда, то есть всё проходило в одной программе, в одном размере, в одном образе. И второй японец Сато тоже выступил очень достойно. Мне ещё понравился канадский фигурист Гоголев, понравился Рахманиновым, он один из всех решил нам возродить классику и был безумно хорош, строг, классичен и очень техничен. Поэтому я сегодня в восторге от увиденного, — цитирует Чайковскую «Комсомольская правда».

Без интриги: Малинин выиграл третье золото ЧМ, Фурнье-Бодри и Сизерон — первое совместное
Без интриги: Малинин выиграл третье золото ЧМ, Фурнье-Бодри и Сизерон — первое совместное
