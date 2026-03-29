«Мы бы там блистали, и говорить нечего». Чайковская — о россиянах на ЧМ в случае допуска

Главный тренер сборной России по фигурному катанию Елена Чайковская считает, что российские фигуристы не потерялись бы в финальной разминке произвольных программ на минувшем чемпионате мира — 2026, если бы были допущены до международной арены.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Мужчины. Произвольная программа
28 марта 2026, суббота. 14:30 МСК
Окончено
1
Илья Малинин
США
329.40
2
Юма Кагияма
Япония
306.67
3
Сюн Сато
Япония
288.54

— А наши бы ребята в финальной разминке на этом чемпионате мира не потерялись бы? Если бы трое поехали, как раньше бывало?
— Нет, наши вообще не потерялись, почему мы должны теряться? Наши так же артистичны, наши с потрясающей техникой, с прекрасными программами. У нас вообще русское катание — оно другое, оно ближе к японскому, или японцы ближе к нам. Это единственное музыкальное раскрытие, и когда спортсмен попадает в музыку своими сложнейшими элементами или какими-нибудь находками, то это пробивает всех до дрожи. Вот это наше катание. Конечно, мы бы там блистали, и говорить нечего. Но пока ждём, когда нас допустят, чтобы мы показали себя опять. Тут не может быть никаких вопросов – а где были бы мы? Где надо, там и были бы.

— Главное, у нас есть внутренняя конкуренция…
— При чём тут внутренняя конкуренция? А мы не прекращали все эти годы, не прекращали тренировки, работы, соревнования так, как будто бы мы выступаем на крупнейших соревнованиях мира. Задача нашей федерации была — сохранить вот этот настрой, сохранить этот драйв, сохранить напор спортсменов, что нам и удалось. Никто не провалился, не ухнул вниз. Нет, нет, у нас тут всё в порядке, — приводит слова Чайковской «Комсомольская правда».

