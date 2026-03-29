Пётр Гуменник составил топ своих любимых рок-исполнителей

Чемпион России и участник Олимпиады-2026 фигурист Пётр Гуменник ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях и назвал трёх великих петербуржцев.

14 марта Гуменник нанёс символический удар перед матчем Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

– Три ваших любимых рок-исполнителя.

– Ну тут, конечно, просто: на первом месте Rammstein, на втором пусть будет Burzum. И на третьем – мне сказали, что в «Зените» любят Mayhem, пусть будет эта группа.

– Три любимые композиции.

– Deutschland, Du hast, Ich tu dir weh.

– Топ-3 великих петербуржца, на ваш взгляд?

– Пётр I, если его можно назвать петербуржцем. Если Петра I можно назвать петербуржцем, то ещё Александр II. И раз сегодня тема музыки, то Шостакович, – сказал Гуменник в видео, опубликованном пресс-службой ФК «Зенит» Санкт-Петербург.