Пётр Гуменник составил топ своих любимых рок-исполнителей

Чемпион России и участник Олимпиады-2026 фигурист Пётр Гуменник ответил на вопрос о музыкальных предпочтениях и назвал трёх великих петербуржцев.

14 марта Гуменник нанёс символический удар перед матчем Российской Премьер-Лиги (РПЛ) между московским «Спартаком» и санкт-петербургским «Зенитом».

Мир Российская Премьер-лига . 21-й тур
14 марта 2026, суббота. 16:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
2 : 0
Спартак М
Москва
1:0 Соболев – 45'     2:0 Дуран – 81'    

– Три ваших любимых рок-исполнителя.
– Ну тут, конечно, просто: на первом месте Rammstein, на втором пусть будет Burzum. И на третьем – мне сказали, что в «Зените» любят Mayhem, пусть будет эта группа.

– Три любимые композиции.
– Deutschland, Du hast, Ich tu dir weh.

– Топ-3 великих петербуржца, на ваш взгляд?
– Пётр I, если его можно назвать петербуржцем. Если Петра I можно назвать петербуржцем, то ещё Александр II. И раз сегодня тема музыки, то Шостакович, – сказал Гуменник в видео, опубликованном пресс-службой ФК «Зенит» Санкт-Петербург.

Гуменник и Двоеглазова не были безошибочны, но победили на финале Гран-при России — 2026
