Анна Щербакова поделилась фото с дня рождения

Олимпийская чемпионка (2022), чемпионка мира и Европы российская фигуристка Анна Щербакова поделилась у себя в телеграм-канале фотографиями с прошедшего дня рождения.

28 марта Щербаковой исполнилось 22 года. Она встретила праздник на серии шоу Татьяны Навки, которые проходят в Москве с 27 по 29 марта. Спортсменке подарили несколько больших букетов, воздушные шары и торт.

Фото: Личный архив Анны Щербаковой

Щербакова выигрывала все крупные международные турниры в личном турнире у женщин, кроме финала Гран-при ISU. Также она становилась трёхкратной чемпионкой России. После победы на Олимпиаде в Пекине фигуристка не участвовала в соревнованиях, однако не делала официального объявления о завершении карьеры.