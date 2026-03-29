Илья Авербух оценил выступление Ильи Малинина на чемпионате мира — 2026

Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух прокомментировал итоги ЧМ-2026 в мужском одиночном катании. Он сделал акцент на победе американца Ильи Малинина. Авербух также выразил надежду на скорое возвращение россиян.

«Илья Малинин на прошедшем ЧМ подтвердил звание лидера в мужском фигурном катании. Была неудачная Олимпиада, но он объективно лучший фигурист планеты. Я не умаляю заслуг Михаила Шайдорова, но так и есть.

Всё равно считаю, что с Малининым можно бороться. Все видели, что произошло в Милане. Впереди долгие четыре года, и за это время появится много талантливых ребят. В том числе и из нашей страны. Пётр Гуменник тоже продолжает выступать, плюс добавятся юниоры. Сейчас Малинин лучший, но и он повзрослеет, ему станет сложнее. В плане конкуренции всё точно будет очень подвижно.

Последний ЧМ без россиян? Я очень на это надеюсь. К сожалению, вся это история очень несправедливая и политизированная. Часть ISU готова нас вернуть, но есть и те, кто будет оттягивать этот процесс. Многое будет зависеть от дипломатии со стороны федерации и Минспорта. Мы видим колоссальную работу, но решение ISU никто предсказать не может», — приводит слова Авербуха Sport24.