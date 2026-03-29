«Малинин мог остаться вторым». Вайцеховская — об итогах ЧМ-2026 среди одиночников

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивный журналист Елена Вайцеховская прокомментировала победу Ильи Малинина на чемпионате мира — 2026 по фигурному катанию. Она отметила, что американец мог остаться с серебром, если бы Юма Кагияма в короткой программе исполнил один элемент.

«Очень рада за Илью Малинина — заканчивать сезон трагическим неудачником сезона могло стать для него невыносимым испытанием, я бы точно не хотела, чтобы симпатичный мне спортсмен с таким ощущением уходил на паузу.

Но несколько мыслей. Если бы Юма Кагияма не попал в короткой программе в чужой след и не остался без элемента, Малинин бы мог остаться вторым. При том, что в произвольной программе Илья катался ценой каких-то немыслимых усилий.

Когда человек катается так, что эти усилия видны, когда он тянет программу так, как может, а не так, как задумано, не может быть, на мой сторонний взгляд, никаких десяток во второй оценке. Тем более — в таком количестве. И чисто по-человечески мне очень жаль думать о том, что между семьёй и Рафом Арутюняном пробежала, похоже, чёрная кошка — иначе, как мне кажется, тренер сидел бы в кисс-энд-край рядом с Ильёй», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.