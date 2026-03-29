«Говорить, что Сакамото выдающаяся, я бы не стал». Авербух — о победе японки на ЧМ-2026

«Говорить, что Сакамото выдающаяся, я бы не стал». Авербух — о победе японки на ЧМ-2026
Призёр Олимпийских игр в танцах на льду и известный хореограф Илья Авербух считает, что четырёхкратную чемпионку мира японку Каори Сакамото вряд ли можно назвать выдающейся, так как большинство её побед пришлось в отсутствие россиянок на международной арене.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Женщины. Произвольная программа
27 марта 2026, пятница. 20:00 МСК
Окончено
1
Каори Сакамото
Япония
238.28
2
Монэ Тиба
Япония
228.47
3
Нина Пиндзарроне
Бельгия
215.20

«Поздравлю Сакамото, но её четырёхкратное чемпионство для профессионалов всегда будет соотноситься с тем временем, когда не было российских фигуристов, что несправедливо и по отношению к японской фигуристке. Она очень хорошая спортсменка. Стать четырёхкратной чемпионкой мира — выдающийся результат, но говорить, что Сакамото выдающаяся, я бы не стал.

Она очень хорошая катальщица, а выдающиеся чемпионы — те, которые двигают фигурное катание вперёд. В своё время это были Загитова, Медведева, которые вывели катание на новый уровень. Потом были замечательные девочки: Косторная, Трусова, Щербакова и Валиева. Все они толкали женское одиночное фигурное катание вперёд. Если говорить глобально, то были и Плющенко с Ягудиным, а сейчас таким выдающимся фигуристом является Илья Малинин. Это немножко другой уровень чемпионства.

Сакамото запомнится хорошим и качественным скольжением и тем, что при ней женское одиночное катание сделало в технической базе шаг назад», — приводит слова Авербуха Sport24.

Материалы по теме
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
Биография Каори Сакамото: как в отсутствие россиянок взять четыре золота чемпионата мира
