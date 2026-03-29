Леонова считает, что россияне выиграли бы несколько медалей ЧМ-2026 в случае допуска

Серебряный призёр чемпионата мира — 2012 Алёна Леонова заявила, что российские фигуристы в случае допуска до международной арены смогли вы выиграть на минувшем чемпионате мира несколько медалей разного достоинства.

«Я очень надеюсь, что чемпионат мира в Праге станет последним турниром такого уровня, который проходил без участия российских спортсменов. Очень хочется, чтобы наши фигуристы вернулись. Я уверена, что если бы три наших девчонки в одиночном катании выступали, то два призовых места у нас были бы.

Конечно, мы обязательно боролись бы за медали в парах, за первое место точно. В танцах, скорее всего, завоевали бы бронзу, в мужском одиночном тоже на третье место спокойно бы могли рассчитывать», — приводит слова Леоновой ТАСС.