Камила Валиева выступила на шоу со знаменитым олимпийским «Болеро»

С 27 по 29 марта в Москве проходит серия шоу Татьяны Навки «Олимпийские чемпионы. ХХ лет на льду», в котором принимают участие известные титулованные фигуристы. В их число вошла Камила Валиева, которая представила свою знаменитую программу, поставленную на композицию Мориса Равеля «Болеро». Видео выступления фигуристки опубликовал аккаунт Okko Sport в телеграм-канале.

Эта постановка является одной из наиболее известных в исполнении фигуристки. С ней спортсменка выступила на Олимпийских играх — 2022.

19-летняя Валиева после окончания дисквалификации из-за нарушения антидопинговых правил вернулась к тренировкам в октябре 2025 года, с 25 декабря 2025 года она официально имеет право выступать на соревнованиях. Она покинула тренерский штаб Этери Тутберидзе и продолжит карьеру в группе Светланы Соколовской. В текущем году фигуристка выступала на чемпионате России по прыжкам и Кубке Первого канала.