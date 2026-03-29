Плющенко опубликовал совместную фотографию с Ягудиным

Двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился со своими подписчиками в социальных сетях совместной фотографией с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Они присутствовали на шоу «Чемпионы 20 лет» Татьяны Навки.

«Историческое фото с моим заклятым другом — Алексеем Ягудиным», — написал Плющенко в своём телеграм-канале.

Алексей Ягудин и Евгений Плющенко Фото: из личного архива Евгения Плющенко

Ранее Плющенко сообщил, что принял в свою академию «Ангелы Плющенко» новых учеников. В их число вошли победительница и призёр этапов Гран-при России, 18-летняя российская фигуристка Вероника Яметова и пропустивший сезон-2025/2026 российский фигурист Иван Попов.