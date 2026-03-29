Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Илья Малинин ответил на вопросы о своём отношении к моде

Комментарии

Трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин ответил на несколько вопросов о своём отношении к индустрии моды.

На премию ISU Skating Awards — 2026, проводимую после чемпионата мира, Малинин пришёл в объёмной чёрной шубе, надетой на полупрозрачную накидку. Также он известен своими фотосессиями в необычных и эксцентричных образах.

– Что для тебя мода?
– Это уникальность, возможность носить что захочется, а также сделать некое «заявление».

– Где ты обычно покупаешь одежду?
– В разных местах. Зависит от того, за что зацепится глаз. Например, вот это [показывает на шубу] мне понравилось в интернете, и мы это купили. Это не обязательно должно быть чем-то дизайнерским и дорогим, можно просто находить полезные вещи.

– Магазины онлайн или оффлайн?
– И то и другое, не так важно.

– Любимые цвета?
– Думаю, это очевидно: чёрный, жёлтый.

– Любимые места для шопинга?
– Наверное, Милан, Париж, Япония, — сказал Малинин в интервью Okko Sport.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android