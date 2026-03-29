«Действительно прекрасный вечер». Фурнье Бодри/Сизерон — о победе на первом совместном ЧМ

Французские фигуристы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон, выигравшие свой первый совместный чемпионат мира, поделились эмоциями от победы.

Лоранс: Это был действительно прекрасный вечер, волшебный момент. Мы чувствовали энергию публики. Нас встретили тепло, ощущалось, будто это празднование длинного и красивого сезона для нас. Очень благодарны.

Гийом: После Олимпиады мы были в Париже и уделили время СМИ. Потом заболели гриппом. Затем у нас было гораздо меньше, чем планировалось, времени на подготовку к чемпионату мира, но, честно говоря, особо трудно не было. Каждый день на тренировках мы получали удовольствие и, мне кажется, просто старались наслаждаться последними днями и неделями тренировок со своей командой тренеров. Благодарны, что удалось получить такой опыт в этом году. Мы достигли всех своих целей, поставленных год назад.

Каждый сезон ощущается как новая глава. Каждое соревнование, я бы даже так сказал. Всегда есть момент, когда ты задумываешься, будешь ли волноваться – и в итоге, к сожалению, волнуешься. Но каждый выход на лёд – это новый опыт. Это нам и нравится. Каждый раз мы получаем разные эмоции, истории, которые хочется разделить с публикой, – приводит слова фигуристов Golden Skate.