Антон Сихарулидзе вышел на лёд шоу Навки со своим золотом Олимпиады-2002

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Антон Сихарулидзе появился на льду ледового шоу Татьяны Навки «Чемпионы 20 лет» с золотом Игр-2002 в Солт-Лейк-Сити (США). Напомним, первое место ОИ-2002 в парном катании досталось тандему Антона Сихарулидзе и Елены Бережной, однако из-за протеста канадской стороны второй комплект золотых медалей получили Жами Сале и Давид Пеллетье.

Напомним, Сихарулидзе высказался о возможном возвращении российских фигуристов на международную арену. Он отметил, что по этому поводу идут переговоры и всё зависит от международной федерации.

Ранее двукратный олимпийский чемпион, трёхкратный чемпион мира российский фигурист, а ныне тренер Евгений Плющенко поделился со своими подписчиками в социальных сетях совместной фотографией с олимпийским чемпионом Алексеем Ягудиным. Они присутствовали на шоу «Чемпионы 20 лет» Татьяны Навки.