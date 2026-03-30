Стали известны все победители премии ISU Skating Awards — 2026

Вечером 29 марта, по окончании чемпионата мира по фигурному катанию, состоялось вручение ежегодной премии ISU Skating Awards — 2026, присуждаемой фигуристам и их тренерам в нескольких номинациях. «Чемпионат» предлагает ознакомиться со списком победителей премии от Международного союза конькобежцев.

Лучшая программа — Юма Кагияма (Япония), КП.

Лучший костюм — Илья Малинин (США), ПП.

Лучший тренер — Филипп Ди Гульельмо (тренер олимпийской чемпионки Алисы Лью).

Лучший хореограф — Бенуа Ришо.

Новичок года — Ами Накаи (Япония).

Фигуристы года — Лоранс Фурнье Бодри/Гийом Сизерон (Франция).