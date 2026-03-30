Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ISU отклонил протест британцев на результат в танцах на льду на ЧМ-2026

Международный союз конькобежцев (ISU) отклонил жалобу Федерации фигурного катания Великобритании на оценки судей в соревнованиях танцевальных дуэтов на чемпионате мира — 2026 в Праге (Чехия). Об этом сообщает Reuters со ссылкой на ISU.

«Поскольку это решение относится к категории принимаемых непосредственно в ходе выступления, оно является окончательным и не подлежит обжалованию», — говорится в заявлении ISU.

Напомним, британцы Лайла Фир и Льюис Гибсон заняли четвёртое место на ЧМ-2026, уступив бронзовым призёрам из США дуэту Эмилеа Зингас/Вадим Колесник лишь 0,22 балла. В произвольном танце британцы получили два штрафных балла за запрещённый элемент. Позднее Федерация конькобежного спорта Великобритании объявила о намерении подать апелляцию на решение судей.

Все новости RSS

