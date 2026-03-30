Бестемьянова: моя травма перед чемпионатом СССР была серьёзнее, чем у Синициной

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова высказалась о травме фигуристки Виктории Синициной на шоу Татьяны Навки. Во время выступления партнёр спортсменки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Синициной, её увезли в больницу и наложили швы.

«Это довольно частая история в танцах на льду — коньки-то острые. Я как-то раз очень сильно порезала бедро перед чемпионатом СССР. Травма была серьёзнее, чем у Вики. Делали операцию под общим наркозом. Не два шва, а фактически разрез мышцы. Жутко. Потом бедро довольно долго заживало. Надо было ждать, пока всё затянется. Потому что одно дело, когда поверхностный порез, а другое — когда страдает мышечный покров. На первенстве страны в итоге так и не выступили. И только к чемпионату Европы, спустя месяц, восстановилась. В фигурном катании от такого никуда не деться. Надо понимать, что коньки острые, как лезвия», — приводит слова Бестемьяновой RT.