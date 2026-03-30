Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Макар Игнатов примет участие в туре команды Этери Тутберидзе

Комментарии

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Плющенко, примет участие в туре команды Этери Тутберидзе. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Приглашаю вас стать частью этого события. Вас ждёт настоящий праздник спорта, красоты и незабываемых эмоций!» — написал Игнатов в социальных сетях.

Игнатов выступит в Перми, Хабаровске, Владивостоке, Уфе, Новосибирске, Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт по два шоу.

Ранее жена фигуриста Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android