Макар Игнатов примет участие в туре команды Этери Тутберидзе

Серебряный призёр чемпионата России — 2021 российский фигурист Макар Игнатов, тренирующийся в группе Евгения Плющенко, примет участие в туре команды Этери Тутберидзе. Об этом спортсмен сообщил в социальных сетях.

«Приглашаю вас стать частью этого события. Вас ждёт настоящий праздник спорта, красоты и незабываемых эмоций!» — написал Игнатов в социальных сетях.

Игнатов выступит в Перми, Хабаровске, Владивостоке, Уфе, Новосибирске, Москве, Казани и Санкт-Петербурге. В Москве и Санкт-Петербурге пройдёт по два шоу.

Ранее жена фигуриста Александра Игнатова (Трусова) сообщила, что выступит во всех весенних ледовых шоу Этери Тутберидзе.