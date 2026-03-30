Бойкова и Козловский представят номер под песню Xolidayboy «Пожары» в туре Тутберидзе

Чемпионы Европы и трёхкратные чемпионы России фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский рассказали, что представят номер под песню Xolidayboy «Пожары» в туре команды Этери Тутберидзе.

Бойкова: В шоу-туре Этери Тутберидзе мы представим наши новые программы, в частности показательную под произведение «Пожары» исполнителя Xolidayboy. Очень популярная песня. Эту музыку предложили мы с Димой сами.

Козловский: Будет новый, очень интересный для нас образ.

Бойкова: В этом образе мы раскроемся для зрителя по-новому — потому что он такой рокерский, дерзкий. Надеемся, что эта программа запомнится зрителям.

Козловский: Видели бы вы вообще Сашу в этой программе! Про тур хотелось бы вот что сказать: он отличается от других подобных мероприятий тем, что формируется вокруг спортивной составляющей. Многие будут катать соревновательные программы этого сезона. И мы с Сашей будем катать нашу короткую Kill Bill. Поэтому эта программа продолжает жить, существовать. Надеемся показать её во многих городах. Например, в Перми 7 апреля, где стартует сам тур. Мы также выступим во многих других городах, — сказали фигуристы в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Анастасией Рацкевич.