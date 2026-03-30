«На Олимпиаде нервничала меньше всего в жизни». Анна Щербакова — о секрете спокойствия

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова поделилась неожиданным откровением — Игры в Пекине стали соревнованиями, на которых она нервничала меньше всего.

«Олимпийские игры — это были соревнования, на которых я нервничала меньше всего в своей жизни. Мы настолько ответственно подходили к каждой тренировке, к каждому подготовительному шагу, что к моменту самих выступлений просто уже внутренне, эмоционально не хватало даже сил нервничать и переживать. И на лёд я выходила абсолютно спокойно — с пониманием, что должна чётко выполнить свою задачу. Но, конечно, это не само так произошло: до этого были годы тренировок.

«Когда я научилась наслаждаться выступлениями на льду, выходить с правильным азартом, с желанием — «дайте мне уже показать, на что я способна», тогда это всегда приводило к хорошим результатам», — сказала Щербакова в эфире «Разговора о важном».