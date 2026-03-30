Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Американский дуэт вошёл в историю чемпионатов мира с достижением для новичков

Комментарии

Американский танцевальный дуэт Эмилия Зингас и Вадим Колесник вошли в историю фигурного катания как первые в истории чемпионатов мира дебютанты, выигравшие медаль. В Праге спортсмены завоевали бронзовые награды.

Фигурное катание. ЧМ-2026. Прага, Чехия
Танцы на льду. Произвольный танец
28 марта 2026, суббота. 20:30 МСК
Окончено

В произвольном танце пара набрала 124,99 балла. В сумме за два дня соревнований их результат составил 209,20 балла. Золото завоевали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (230,81 балла), серебро — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (211,52 балла).

Ранее Зингас и Колесник добивались успехов на других соревнованиях, например, завоевали серебро чемпионата США — 2026 и золото чемпионата четырёх континентов — 2026.

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android