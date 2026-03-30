Американский дуэт вошёл в историю чемпионатов мира с достижением для новичков

Американский танцевальный дуэт Эмилия Зингас и Вадим Колесник вошли в историю фигурного катания как первые в истории чемпионатов мира дебютанты, выигравшие медаль. В Праге спортсмены завоевали бронзовые награды.

В произвольном танце пара набрала 124,99 балла. В сумме за два дня соревнований их результат составил 209,20 балла. Золото завоевали французы Лоранс Фурнье Бодри и Гийом Сизерон (230,81 балла), серебро — канадцы Пайпер Гиллес и Поль Пуарье (211,52 балла).

Ранее Зингас и Колесник добивались успехов на других соревнованиях, например, завоевали серебро чемпионата США — 2026 и золото чемпионата четырёх континентов — 2026.