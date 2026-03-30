«Паспорт и ключи пропали». Аделия Петросян столкнулась с неприятностями на Олимпиаде

Фигуристка Аделия Петросян рассказала о череде неприятностей, случившихся с ней во время поездки на Олимпиаду.

«Когда выезжали из Милана, обнаружили, что не знаем, где наши ключи. В аэропорту поняли, что ключей нет, их там не оказалось, в сумке тоже нет. Когда чемодан приехал из Италии, их там тоже не было. Они остались в Милане. Сейчас у меня новые ключи. Это хуже, чем потерять телефон, потому что ночевать негде было. Паспорт российский тоже потеряла. Послезавтра пойдём делать. Как потеряла, не знаю. Обычно все документы хранятся в комнате у мамы. Не помню, брала ли его, нужен был он мне когда‑то. Исчез и исчез», — сказала Петросян в шоу ALEKO In my bag.

Российская фигуристка заняла шестое место в женском одиночном катании на Олимпийских играх 2026 в Милане, набрав 214,53 балла по сумме короткой и произвольной программ.

