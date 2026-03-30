Алексей Ягудин двумя словами описал Евгения Плющенко

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин высоко оценил выступление двукратного чемпиона Игр Евгения Плющенко на шоу Татьяны Навки.

«Он феномен, триумфатор. Единственный фигурист, обладающий четырьмя медалями Олимпиады. Его выступления — эталон, а воля — легенда. Человек обыграл всех. Спорт и Евгений Плющенко — это один единый организм. Я в шоке от трёх прыжков. Ну да, ты и помоложе на несколько лет (обратился к Плющенко). А где твой коронный бильман?» — приводит слова Ягудина «РИА Новости».

Фигуристы встретились на шоу «Олимпийские чемпионы. 20 лет», прошедшем на «Навка Арене» в Москве и посвящённое зимним Олимпийским играм 2006 года. В рамках программы Плющенко успешно исполнил тройной тулуп и два двойных акселя.