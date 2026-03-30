Аделия Петросян назвала своих любимых музыкальных исполнителей

Аделия Петросян назвала своих любимых музыкальных исполнителей
Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала о своих музыкальных предпочтениях и любимых композициях.

– Какую музыку ты любишь?
– Я слушаю много музыки, например, люблю Высоцкого и Анну Герман. Латиноамериканскую музыку очень люблю, например, Шакиру. Рианну я тоже, кстати, обожаю.

– Она очень давно не выпускает никаких треков, и поклонники часто жалуются.
– Да, старые песни тоже очень хорошие у неё. Diamond, Umbrella хорошие, Please don't stop the music. Конечно, мне нравится Майкл Джексон.

– Какая твоя любимая песня?
– У меня аж целых три в программе, и они все мои любимые. Billie Jean, They don’t care about us и Earth song. Очень люблю их.

– Кстати, скоро о нём выйдет фильм.
– Да, я знаю и очень жду, – сказала Петросян в шоу ALEKO In my bag.

