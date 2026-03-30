«Не спал до шести утра». Синицина рассказала о реакции Кацалапова на её травму

Серебряный призёр Олимпиады-2022, чемпионка мира в танцах на льду Виктория Синицина рассказала о реакции партнёра Никиты Кацалапова на травму, которую она получила во время одного из номеров на ледовом шоу Татьяны Навки.

«Многие спрашивают, как Никита отреагировал на всё происходящее. Скажу так. Я за него правда переживала. Я таким его никогда не видела. Он очень сильно распереживался за меня. Он был просто бело-зелёный! Примерно такой же, как я. Он очень переживал, не спал до шести утра — весь этот вечер и всю ночь. Я уже вырубилась от таблеток, от укола, а он не мог уснуть. Но сейчас уже всё наладилось, всё хорошо. Он обо мне заботится, носит на руках, поехал ночью в аптеку!» – сказала Синицина в видео в социальных сетях.

Несколькими днями ранее, во время выступления на шоу Татьяны Навки, партнёр фигуристки Никита Кацалапов задел лезвием ногу Виктории, в результате чего она получила глубокую рану ноги. Кацалапов унёс Викторию со льда на руках, и её увезли в больницу на скорой. Позже Синицина рассказала, что у неё была повреждена вена и ей наложили четыре шва на рану.

