«Были смазаны и воспринимались иначе». Аделия Петросян — об эмоциях на Олимпиаде-2026

Трёхкратная чемпионка России по фигурному катанию Аделия Петросян рассказала об эмоциях, которые ей удалось испытать во время выступлений на Олимпийских играх – 2026 в Италии.

— Олимпиада для зрителей со стороны — жанр, так скажем, развлекательный. А для спортсменов это всё-таки прежде всего про невероятную концентрацию и напряжение. Расскажи, какая Олимпиада на самом деле?

— Всё-таки, пожалуй, это не про удовольствие для начала — лично про меня. Я выходила сначала полностью сконцентрированной, и даже когда мне говорили, что зал просто кричал, когда я выходила на разминку, я даже не так слышала всё это отчётливо — всё равно это было всё у меня в себе. И только после короткой программы я услышала на полную мощность зрительский зал.

Поэтому некоторые эмоции были то ли смазаны, то ли воспринимались немного иначе на самом деле. Всё было на концентрации, на сжатости. Перед произвольной программой совсем уже в себя ушла и старалась просто в себе быть. Естественно, ты всё слышишь, но пытаешься как-то от этого абстрагироваться, – сказала Петросян в шоу ALEKO In my bag.