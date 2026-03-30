Софья Акатьева заявилась на турнир на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга

Победительница чемпионата России — 2023 фигуристка Софья Акатьева заявилась для участия в турнире на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга, который пройдёт с 8 по 11 апреля в Академии фигурного катания.

Помимо Акатьевой, в соревнованиях у женщин также примут участие такие фигуристки, как Мария Елисова, Арина Кудлай, Мария Мазур. В мужском турнире примут участие Арсений Димитриев, Семён Соловьёв, Илья Строганов и другие спортсмены.

В сезоне-2025/2026 Софья Акатьева приняла участие в этапе Гран-при России в Омске, где заняла восьмое место. Затем фигуристке пришлось сняться с чемпионата России – 2026 из-за травмы ноги. Также она приняла участие в новом сезоне «Ледникового периода», в котором заняла седьмое место, выступая в паре с актёром Артуром Каспрановым.