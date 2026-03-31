У Елены Радионовой и Константина Кучаева родилась вторая дочь

В семье футболиста «Ростова» Константина Кучаева и фигуристки Елены Радионовой родилась вторая дочь.

Фото: Личный архив Кучаева

О второй беременности Елена сообщила в конце ноября 2025 года, опубликовав в соцсетях фото и сопроводив его фразой «Любовь творит чудеса».

В мае 2024‑го у Елены и Константина родилась первая дочь, которую назвали Виктория.

Елена Радионова — бронзовый призёр чемпионата мира (2015); двукратный серебряный призёр чемпионатов Европы. В 2020 году завершила спортивную карьеру и сейчас работает тренером.

Константин Кучаев выступает за «Ростов» с 2024 года, восемь лет провёл в структуре ЦСКА. Сыграл два матча в составе сборной России по футболу.

