Каори Сакамото рассказала, что займётся тренерством после завершения карьеры

Четырёхкратная чемпионка мира по фигурному катанию Каори Сакамото объявила о планах заняться тренерской работой и раскрыть новые таланты для японской сборной.

«Я хочу с нуля вырастить спортсменов, которые будут представлять страну на мировом уровне. Постоянно говорю себе, что здесь нужно быть очень настойчивой и терпеливой.

Я не была из тех, у кого всё получалось сразу. Мой тренер Соноко Накано вкладывала в меня колоссальное количество времени и сил. Теперь я хочу потратить столько же времени, чтобы сделать что‑то полезное для других», — приводит слова Сакамото Hochi.

Каори Сакамото — четырёхкратная победительница чемпионатов мира, победительница чемпионата четырёх континентов, трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр и обладательница ряда других наград на крупных соревнованиях.

