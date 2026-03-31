Трусова опубликовала эмоциональный пост о любви к спорту

Серебряный призёр Олимпиады‑2022 в Пекине Александра Трусова поделилась своим взглядом на спорт высоких достижений. В январе фигуристка объявила о возвращении на соревнования после рождения сына.

«Для меня спорт высоких достижений — это про границы человеческих возможностей. Понять, на что ты способен. Где твой предел. Я люблю этот спорт. Люблю эти ощущения. Люблю делать то, что делаю», — написала Трусова в соцсети.

Александра Трусова — серебряный призёр Олимпийских игр 2022 года, бронзовый призёр чемпионата мира, обладательница бронзовой и серебряной наград на чемпионатах Европы. Чемпионка России и двукратная чемпионка мира среди юниоров.