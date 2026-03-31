С нового сезона фигуристы будут исполнять только шесть прыжков в ПП — ISU

С нового сезона фигуристы (одиночники и юниоры) будут исполнять только шесть прыжков в произвольной программе. У них останется четыре сольных прыжка и два каскада. Это решение принято с учётом итогов конгресса ISU в 2024 году, и с отложенным исполнением с сезона-2026/2027. Официальный документ на русском языке опубликовала Федерация фигурного катания России (ФФККР).

Требования к содержанию и элементам одиночных и парных программ содержат ещё ряд нововведений:

Одиночное катание

— ойлер будет считаться прыжком не из списка и не будет иметь стоимости при исполнении и не будет учитываться при подсчёте количества прыжков в каскадах/комбинациях. Он может быть исполнен лишь один раз в ПП;

— комбинации из трёх прыжков будут разрешены только в одиночном катании, при этом ойлер не учитывает при подсчёте количества прыжков;

— один и тот же тип прыжка, вне зависимости от количества оборотов, может быть включён в ПП не более трёх раз. Ограничения на повторы прыжков, которые уже существуют, сохраняют свою силу;

— повтор одного и того же прыжка сольно будет получать отметку (+REP) и 80% своей базовой стоимости (BV), а не 70% как сейчас;

— одно из трёх вращений в ПП будет заменено на хореографическое вращение.

Парное катание

— комбинация будет состоять из двух прыжков, а ойлер не будет иметь стоимости и идти в зачёт количества прыжков в каскаде/комбинации;

— у юниоров остаются две обычные поддержки из разных групп, у взрослых — также, но вместе с хорео-поддержкой вместо третьей поддержки;

— раздельные вращения в КП были заменены на комбинацию парных вращений, которые сейчас находятся в ПП. Вместо этого в ПП будет хорео-вращение. Это значит, что в произвольной программе будет на один элемент меньше;

— провоз в поддержках отныне будет засчитываться как черта уровня сложности более одного раз за программу;

— группа поддержки определяется хватом партнёров в момент, когда партнёрша при подъёме проходит уровень плеч партнёра.

