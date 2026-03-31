Малинин стал первым и последним фигуристом, исполнившим семь четверных прыжков в ПП

Олимпийский чемпион в командном турнире и трёхкратный чемпион мира американский фигурист Илья Малинин стал первым и вместе с тем последним в истории фигуристом, которому удалось исполнить в произвольной программе семь четверных прыжков.

Согласно новым правилам, принятым Международным союзом конькобежцев (ISU), со следующего сезона спортсмены смогут исполнять в произвольной не более шести прыжковых элементов. У них останется четыре сольных прыжка и два каскада.

Малинин исполнил максимальное количество четверных прыжков в одной программе в финале Гран-при ISU сезона-2025/2026. Одновременно с этим достижением он обновил личный и мировой рекорды по баллам за произвольную программу (238,24).