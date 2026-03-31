Тарасова отреагировала на решение ISU сократить количество прыжков в ПП у одиночников

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении Международного союза конькобежцев (ISU) убрать каскад из произвольной программы одиночников и оставить шесть прыжковых элементов.

«На мой взгляд, это не пойдёт на пользу. Поводом для нововведений послужило то, что не только иностранцы, но и все наши спортсмены прыгают четверной даже в короткой программе. Они решили это переделать, чтобы было не так неприятно смотреть на непрыгающих. Вот и всё», — приводит слова Тарасовой «РИА Новости Спорт».

У одиночников останется четыре сольных прыжка и два каскада. Это решение принято с учётом итогов конгресса ISU в 2024 году и с отложенным исполнением с сезона-2026/2027.

