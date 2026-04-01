ISU намерен создать единый банк музыки для фигуристов после инцидента с Гуменником

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки для программ фигуристов во избежание проблем с авторскими правами. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Предварительно, ISU планирует получить лицензии компаний Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars.

Согласно источнику, одним из мотивов такого решения послужил инцидент, произошедший накануне Олимпийских игр – 2026. За несколько дней до выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии россиянин Пётр Гуменник получил запрет на использование музыки из фильма «Парфюмер» к своей короткой программе из-за проблем с авторскими правами. В итоге тренерским штабом спортсмена было принято решение использовать музыкальную композицию Акопяна Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин», по мотивам которого поставлена также произвольная программа Гуменника.