Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

ISU намерен создать единый банк музыки для фигуристов после инцидента с Гуменником

Комментарии

Международный союз конькобежцев (ISU) намерен создать единый банк музыки для программ фигуристов во избежание проблем с авторскими правами. Об этом сообщает «РИА Новости Спорт» со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Предварительно, ISU планирует получить лицензии компаний Universal Music Group, Universal Music Publishing Group, Sony Music Entertainment, Sony Music Publishing, Warner Music Group, Warner Chappell, Kobalt Music и Beggars.

Согласно источнику, одним из мотивов такого решения послужил инцидент, произошедший накануне Олимпийских игр – 2026. За несколько дней до выступления в короткой программе на Олимпийских играх в Италии россиянин Пётр Гуменник получил запрет на использование музыки из фильма «Парфюмер» к своей короткой программе из-за проблем с авторскими правами. В итоге тренерским штабом спортсмена было принято решение использовать музыкальную композицию Акопяна Waltz 1805. Это саундтрек из кинофильма «Онегин», по мотивам которого поставлена также произвольная программа Гуменника.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android