Главная Фигурное катание Новости

Журова: если ISU летом не примет решение о допуске россиян, то однозначно надо идти в суд

Журова: если ISU летом не примет решение о допуске россиян, то однозначно надо идти в суд
Олимпийская чемпионка 2006 года, чемпионка мира по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы России Светлана Журова высказалась по вопросу допуска российских фигуристов к международным соревнованиям.

«Есть такие руководители международных федераций, которым, скорее всего, самим легче, чтобы мы в CAS пошли. Это моё предположение, но думаю, например, это латыш, который возглавляет федерацию санного спорта. Сам бы он никогда решения о допуске россиян не принял, а так может сказать политикам своей страны – оно принято согласно вердикту суда. А есть такие руководители, которые говорят: в суд не подавайте, мы и так вас допустим. Возможно, с ISU такой момент – и надежда на летний конгресс. А вот если летом решения о допуске не будет – однозначно надо идти в суд», – приводит слова Журовой «РИА Новости Спорт»

Ранее стало известно, что совет Международного союза конькобежцев (ISU) решил отложить вопрос по поводу допуска представителей России и Беларуси на международные турниры среди юниоров. К обсуждению темы вернутся летом текущего года.

