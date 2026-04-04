Лакерник — о допуске юниоров в сезоне-2026/2027: ISU ещё может успеть принять это решение

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что у российских фигуристов-юниоров сохраняется шанс на выход на международную арену в сезоне-2026/2027, если соответствующее положительное решение будет принято на двух заседаниях совета ISU и конгрессе организации в июне. Мероприятие пройдёт на острове Тенерифе (Испания).

— Они (ISU) ещё могут успеть принять это решение. Теоретически это ещё возможно сделать в июне. Если они примут положительное решение, это ещё не будет поздно для предстоящего сезона.

— Планируете ли вы присутствовать на заседании?

— На заседании — нет, меня же никто не приглашает. А на Тенерифе планирую поехать, да, — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».