Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лакерник — о допуске юниоров в сезоне-2026/2027: ISU ещё может успеть принять это решение

Почётный вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник считает, что у российских фигуристов-юниоров сохраняется шанс на выход на международную арену в сезоне-2026/2027, если соответствующее положительное решение будет принято на двух заседаниях совета ISU и конгрессе организации в июне. Мероприятие пройдёт на острове Тенерифе (Испания).

— Они (ISU) ещё могут успеть принять это решение. Теоретически это ещё возможно сделать в июне. Если они примут положительное решение, это ещё не будет поздно для предстоящего сезона.

— Планируете ли вы присутствовать на заседании?
— На заседании — нет, меня же никто не приглашает. А на Тенерифе планирую поехать, да, — приводит слова Лакерника «Матч ТВ».

